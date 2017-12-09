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США вводят новые санкции против РФ
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп одобрил новые санкции в отношении Российской Федераци за нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
Издание Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Белом доме сообщило, что Министерство торговли США накажет российские компании, которые оказывали технологическое содействие в разработке запрещенных договором крылатых ракет.
Решение о дополнительных ограничениях было принято после продолжительного анализа, проведенного Советом национальной безопасности при президенте США, говорится в публикации.
Также отмечается, что американское министерство обороны начнет исследования и разработки по новой ядерной крылатой ракете, которая разрешена в соответствии с договором. Это учли в утвержденном недавно оборонном бюджете страны.
По данным США, в феврале этого года РФ развернула новые крылатые ракеты большой дальности 9М729 (SSC-8 по западному стандарту), которые якобы нарушают Договор о ликвидации РСМД, напомнило издание.
Издание ГОРДОН напоминает, что Бессрочный Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в Вашингтоне 8 декабря 1987 года президентом США Рональдом Рейганом и главой СССР Михаилом Горбачевым. Он запрещает обеим сторонам развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования с ядерными или обычными боеголовками радиусом действия от 500 до 5500 километров.
В конце июня 2017 года ряд американских конгрессменов-республиканцев выступили с предложением о выходе США из Договора о ликвидации РСМД из-за того, что его не соблюдает Россия. В ответ на это в РФ заявили, что примут ответные меры, поскольку выход США из соглашения повлечет за собой наращивание вооружений и новое размещение ракет в Европе.
21 сентября, выступая в ООН, госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что, нарушая положения договора, Россия игнорирует гарантии безопасности, которые дала в конце холодной войны.
9 ноября министр обороны США Джеймс Мэттис сообщил о наличии доказательств того, что Россия нарушала договор "в течение нескольких лет".
8 декабря заместитель американского госсекретаря Томас Шеннон заявил, что после одностороннего выхода России из Договора о ликвидации РСМД США изучают возможность создания системы ракет средней дальности наземного базирования для защиты себя и союзников.
Теги: Россия, США, ракеты, санкции
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