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Победителю "Евровидения 2017" пересадили сердце
Победитель "Евровидения 2017" (проходило в мае в Киеве) 27-летний португалец Сальвадор Собрал перенес операцию по пересадке сердца.
Со ссылкой на врачей клиники в Лиссабоне издание The Telegraph сообщает, что операция проходила 8 декабря и продолжалась четыре часа. Сальвадор Собрал находится в реанимационном отделении, где медики контролируют состояние его пересаженного органа. Представители клиники сообщают, что "восстановление будет длительным".
Напомним, что финал "Евровидения 2017" прошел в ночь с 13-го на 14 мая в Международном выставочном центре Киева. Представитель Португалии Сальвадор Собрал выиграл и по результатам голосования профессионального жюри, и по результатам голосования телезрителей, набрав в общем 758 баллов. Это первая победа участника от Португалии в истории конкурса.
21 сентября Сальвадор был госпитализирован в клинику Лиссабона. Музыкант нуждался в трансплантации сердца. Деньги на операцию были собраны в полном объеме.
26 сентября его состояние резко ухудшилось, и певца перевели в реанимацию.
Теги: сердце, Евровидение, Португалия, операция, Сальвадор Собрал
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