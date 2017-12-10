Победителю "Евровидения 2017" пересадили сердце

10.12.2017 08:26

Победитель "Евровидения 2017" (проходило в мае в Киеве) 27-летний португалец Сальвадор Собрал перенес операцию по пересадке сердца.



Со ссылкой на врачей клиники в Лиссабоне издание The Telegraph сообщает, что операция проходила 8 декабря и продолжалась четыре часа. Сальвадор Собрал находится в реанимационном отделении, где медики контролируют состояние его пересаженного органа. Представители клиники сообщают, что "восстановление будет длительным".



Напомним, что финал "Евровидения 2017" прошел в ночь с 13-го на 14 мая в Международном выставочном центре Киева. Представитель Португалии Сальвадор Собрал выиграл и по результатам голосования профессионального жюри, и по результатам голосования телезрителей, набрав в общем 758 баллов. Это первая победа участника от Португалии в истории конкурса.



21 сентября Сальвадор был госпитализирован в клинику Лиссабона. Музыкант нуждался в трансплантации сердца. Деньги на операцию были собраны в полном объеме.



26 сентября его состояние резко ухудшилось, и певца перевели в реанимацию.