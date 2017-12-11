Президент отстранил оппозицию от участия в выборах

11.12.2017 11:20

Оппозиционные партии и их лидеры не будут участвовать в президентских выборах, намеченных в Венесуэле на 2018

Об этом заявил президент страны Николас Мадуро.

Такое постановление, по его словам, было принято Национальным учредительным собранием после того, как оппозиция отказалась участвовать в воскресных муниципальных выборах, и призвала к их бойкоту.

Мадуро объявил, что основные оппозиционные партии — «Справедливость — превыше всего» и «Народная воля» — «с сегодняшнего дня перестают существовать».

Ранее Мадуро с удвоенной энергией принялся за поиски внешних врагов. Причиной дефицита и экономической слабости страны были объявлены «колумбийские спекулянты, которые скупили все товары», а не бездарное руководство страной.

Источник: Politeka