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Путин приказал выводить российские войска
11.12.2017 13:48
Президент России Владимир Путин впервые приехал в Сирию на российскую авиабазу Хмеймим. Там он поручил Минобороны РФ начать вывод российской группировки войск из Сирии, передает УНИАН.
"Министру обороны, начальнику генерального штаба приказываю: приступить к выводу российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации", - заявил Путин, выступая перед военнослужащими.
Отметим, 6 декабря начальник Генштаба России и первый заместитель министра обороны Валерий Герасимов заявил, что Сирия полностью освобождена от ИГ. В свою очередь, Пентагон и эксперты опровергают заявление РФ об "освобождении" Сирии от ИГИЛ.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Россия, Донбасс, Путин, войска, Сирия
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