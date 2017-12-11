Путин приказал выводить российские войска

11.12.2017 13:48

Президент России Владимир Путин впервые приехал в Сирию на российскую авиабазу Хмеймим. Там он поручил Минобороны РФ начать вывод российской группировки войск из Сирии, передает УНИАН.

"Министру обороны, начальнику генерального штаба приказываю: приступить к выводу российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации", - заявил Путин, выступая перед военнослужащими.

Отметим, 6 декабря начальник Генштаба России и первый заместитель министра обороны Валерий Герасимов заявил, что Сирия полностью освобождена от ИГ. В свою очередь, Пентагон и эксперты опровергают заявление РФ об "освобождении" Сирии от ИГИЛ.

Источник: https://from-ua.com