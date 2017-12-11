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Шестилетний мальчик заработал за год 11 миллионов долларов в YouTube

11.12.2017 09:38
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Шестилетний мальчик заработал за год 11 миллионов долларов в YouTube

Ryan ToysReview попал в ТОП-10 самых высокооплачиваемых видеоблогеров

Названы самые высокооплачиваемые блогеры YouTube 2017 года по версии журнала Forbes. Первое место в рейтинге досталось Даниэлю Миддлтону, 26-летнему геймеру из Великобритании, за год заработавшему 16,5 млн долларов.

Даниэль Миддлтон, известный среди фанатов как DanTDM, стал самой дорогой звездой YouTube в истории — точнее, с 2015 года, когда американский Forbes выпустил свой первый рейтинг блогеров. У Миддлтона около 17 млн подписчиков. Видео о его мировом турне, в ходе которого он провел четыре вечерних шоу в переполненном зале Сиднейского оперного театра, посмотрели более 11 млн раз.

Вместе десять самых высокооплачиваемых блогеров YouTube за год — с 1 июня 2016 года по 1 июня 2017 года — заработали $127 млн до уплаты налогов.

На втором месте среди богатейших видеоблогеров — Эван Фонг (канал VanossGaming), заработавший $15,5 млн, третьей оказалась комедийная группа Dude Perfect, чей годовой доход составил $14 млн. В пятерку YouTube-богачей также вошли геймер Марк Фишбах и звезда YouTube и Vine актер Логан Пол.

Лидер прошлогоднего рейтинга, игровой видеоблогер Феликс Чельберг (PewDiePie) опустился на шестое место – его заработок упал с 15 до 12 миллионов долларов.

Также в десятку лучших вошли шестилетний мальчик Ryan ToysReview ($11 млн) и стэндап-комик Лилли Сингх ($10,5 млн).

 

Источник: https://www.segodnya.ua 



Теги: Донбасс, YouTube, миллионер, блогер
 
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