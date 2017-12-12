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Сеть взорвали шокирующие данные о стоимости аренды жилья во время ЧМ-2018 в РФ
В России резко увеличили стоимость аренды номеров в отелях, а также квартир посуточно на период проведения чемпионата мира по футболу-2018, передает apostrophe.ua.
Как сообщает Telegram-канал Mash, в одном из скромных отелей Волгограда, который находится в часе езды от центра города, стоимость двухместного номера на двое суток увеличена в 40 раз. Если в обычное время его можно арендовать за 2500 рублей, то во время ЧМ-2018 - за 100000 рублей.
Стоит отметить, что в феврале прошлого года в России ограничили рост цен на отели на период проведения ЧМ-2018.
Сотрудник одного из отелей в Сочи на условиях анонимности объяснил, как отели в РФ легально обходят указ правительства, а также почему уже сейчас в отелях говорят, что все номера забронированы.
"Очень похоже на ситуацию, которая была во время Олимпийских игр. Турист приходит в гостиницу, где ему сообщают, что все места заняты. Когда турист спрашивает, могут ли ему что-то порекомендовать, то на ресепшене подсказывают адрес конторы, в которой можно спокойно забронировать номер в том же самом отеле, правда по совершенно другой цене", - рассказал сотрудник отеля.
Теги: Донбасс, футбол, цена, Российская Федерация, гостиницы, аренда, жилье, Чемпионат мира по футболу
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