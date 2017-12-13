Легендарный футболист забил шедевральный гол: видео

13.12.2017 14:30

Бывший полузащитник сборной Бразилии Роналдиньо забил эффектный гол в благотворительном матче.

В товарищеской игре встречались команда друзей Роналдиньо и звезды чемпионата Бразилии.

В одном из эпизодов матча 37-летний обладатель “Золотого мяча” решился на удар с центра поля и не прогадал – легендарный бразилец перебросил вратаря и отличился ярким голом.

Напомним, Роналдиньо завершил профессиональную карьеру в 2015 году. По ходу карьеры бразилец выступал за “Гремио”, ПСЖ, “Барселону”, “Милан”, “Фламенго”, “Атлетико Минейро”, “Керетаро” и “Флуминенсе”.

Источник: https://from-ua.com