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Война на Ближнем Востоке: в результате авиаудара сотни пострадавших. Много погибших
13.12.2017 14:47
В столице Йемена Сане в среду в результате авиаударов коалиции под руководством Саудовской Аравии погибли по меньшей мере 39 человек.
Об этом сообщает Reuters.
“Самолет коалиции под руководством Саудовской Аравии нанес удар по полицейскому лагерю в столице Йемена Сане, которая находится под контролем Хути, в результате чего погибли по меньшей мере 39 человек и еще 90 получили ранения, включая некоторых заключенных”, – говорится в сообщении.
По словам одного из начальников лагеря, самолет коалиции совершил семь рейдов на лагерь, расположенный в восточной части Саны, где содержались около 180 заключенных.
Представитель коалиции под руководством Саудовской Аравии пока недоступен для комментариев.
Источник: https://ukrainianwall.com
Теги: Донбасс, война, Ближний Восток, авиаудар
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