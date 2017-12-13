Жизнь по протоколу: запреты британской королевской семьи

Членам королевской семьи запрещено голосовать и публично высказываться на политические темы

Принц Гарри и Меган Маркл 27 ноября объявили о своей помолвке. Одна из самых ожидаемых свадеб 2018 года состоится в мае, в Виндзорском замке. Резиденция британских монархов находится в городе Виндзор, графство Беркшир, Англия.

В жизни 36-летней американской актрисы Меган Маркл произойдет много перемен.

Меган уже закрыла свой блог, а после свадьбы откажется от карьеры актрисы. Будущие супруги будут проживать в Ноттингемском коттедже в Кенсингтонском дворце.

Членам королевской семьи запрещено голосовать и публично высказываться на политические темы. Также нельзя заниматься политической деятельностью. У Меган Маркл после свадьбы не будет права покидать дом без охраны. Меган нужно неукоснительно соблюдать этикет и дресс-код.

Американка Меган Маркл – католичка. После свадьбы с принцем Гарри ей придется принять британское подданство и сменить веру.

Свадебное платье Маркл должно быть с кружевом.

Другие запреты. Все приглашенные гости на торжестве должны быть в шляпках. Букет на свадьбе нельзя бросать подружкам. Цветы невеста оставляет на могиле неизвестного солдата. Торт должен быть фруктовым и многоярусным.

Торт на свадьбу Кейт Миддлтон и принца Уильяма готовили пять месяцев. На следующий день после свадьбы молодожены завтракают с королевой.

Источник: https://www.segodnya.ua