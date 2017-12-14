Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

На Землю вернулись с орбиты россиянин, американец и итальянец

14.12.2017 12:39
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На Землю вернулись с орбиты россиянин, американец и итальянец

В четверг, 14 декабря, три члена экипажа Международной космической станции (МКС) благополучно приземлились в спускаемой капсуле российского корабля «Союз МС-05» в Казахстане. Об этом сообщил Центр управления полетами (ЦУП), передают fakty.ua.

На Землю вернулись россиянин Сергей Рязанский, американский астронавт Рэндольф Брезник и итальянец Паоло Несполи. Вместе они провели на орбите 139 суток. Рязанский совершил за время пребывания на МКС один выход в открытый космос вместе с Федором Юрчихиным. Брезник совершил три выхода.

До прибытия участников следующей экспедиции работу на станции продолжат космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин и астронавты НАСА Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба.



Теги: США, Донбасс, Италия, Российская Федерация, МКС, космонавт, возвращение
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх