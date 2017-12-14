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Путин рассказал анекдот в ответ на вопрос о военных расходах
России достаточно 46 миллиардов долларов на военную сферу. Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о военных расходах страны, рассказал анекдот. Об этом сообщает Лента.ру, передает korrespondent.net.
Путин отметил, что военные расходы России сбалансированы между обеспечением безопасности и устойчивостью экономики. По его словам, они составляют около 46 миллиардов долларов, а в США — 700 миллиардов. "Вы чувствуете разницу? И может ли наша страна позволить себе такие расходы? Нет. Но нам того, что мы тратим, достаточно", — подчеркнул глава государства.
"Есть довольно современная шутка: к бывшему офицеру приходит сын, он сына спрашивает: "Тут кортик был, где он?" Тот отвечает: "Не ругайся, я поменял его на часы у мальчика с соседнего двора". "Покажи часы, да, хорошие. А если завтра придут бандиты к нам, убьют меня, мать, братьев твоих, сестру изнасилуют. А ты им что скажешь? Добрый вечер, московское время 12 часов 30 минут?" Мы же не хотим такого развития событий?" — заключил президент под смех присутствующих.
Теги: экономика, США, Донбасс, Путин, Российская Федерация, анекдот, военные, расходы
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