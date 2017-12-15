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В Англии мужчине пересадили на руку пальцы ноги
Попытка врачей пришить два из отрезанных пальцев обратно не увенчалась успехом.
Пластические хирурги из Больницы Королевы Виктории (Великобритания) впервые пересадили несколько пальцев ног на ладонь 56-летнего мужчины. В результате успешной операции к Джереми Пэйтону (Jeremy Payton) вернулась функциональность кисти правой руки, которая была почти полностью лишена пальцев 16 лет назад. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lenta.ru.
В результате несчастного случая с промышленным блендером Джереми Пэйтон потерял четыре пальца и половину большого пальца. По словам мужчины, кто-то забыл надеть защитный кожух на устройство, что должно было предотвратить попадание руки под вращающиеся лезвия. «Сначала я подумал, что у меня просто содрало кожу, — вспоминает мужчина. — Я не сразу понял, насколько все серьезно, пока не увидел, что у меня отрезало пальцы».
Попытка врачей пришить два из отрезанных пальцев обратно не увенчалась успехом. Полученная травма не позволяла Пэйтону водить машину, держать шариковую руку или чистить овощи. Поэтому он согласился на новую операцию, в ходе которой два пальца с правой ступни и большой палец с левой были пересажены на травмированную ладонь. Хотя рука не восстановила былую функциональность, новые пальцы позволили мужчине заниматься ремонтом и домашним хозяйством.
По словам пластического хирурга Марка Пикфорда (Mark Pickford), проведенная операция является первой в своем роде, поскольку не было случаев, которые потребовали столь масштабной реконструкции руки. Пересадка пальцев ног обычно проводится у детей, которые родились с недоразвитыми ладонями.
В ноябре 2017 года издание писало о другой подобной операции, в ходе которой палец ноги был пересажен на правую ладонь 22-летнего индийца, у которого в результате несчастного случая отрезало три пальца руки.
Теги: Донбасс, здоровье, рука
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