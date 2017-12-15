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В Канаде потерпел крушение вертолет, есть погибшие

15.12.2017 14:35
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В Канаде вертолет электроэнергетической компании Hydro One потерпел крушение, в результате чего, находящиеся на его борту люди погибли.

При этом имена жертв не сообщают до уведомления ближайших родственников. Части вертолета были разбросаны по заснеженному полю. По информации, из-за низкой температуры воздуха и сложных погодных условий полиция оцепила место крушения, а спасатели остановили работы на месте крушения до утра 15 декабря.

Авария произошла в городе Твид, в 190 километрах на юго-запад от Оттавы. По данным, причина падения вертолета пока неизвестна. Соболезнования семьям погибших выразил премьер-министр Канады Джастин Трюдо и компания. которой принадлежал транспорт.

Отмечается, что экипаж выполнял плановые технические работы на гидропроводной линии и гидроэлектростанции в муниципалитете Твид.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Канада, вертолет, крушение
 
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