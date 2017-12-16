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Бабченко - россиянам: Дальше, конечно, будет хуже
Российский журналист, военный корреспондент, ветеран двух чеченских войн (который давно стал пацифистом), создатель независимого проекта "Журналистика без посредников" Аркадий Бабченко, который является яростным критиком путинского режима и того безумия, в которое российские правители ввергли страну, считает, что в РФ начинают править был группы "агрессивных сплоченных людей".
Вот, как размышляет Бабченко на своей странице в Фейсбуке:
"Радикальные христиане таранят кинотеатры на начиненной порохом и бензином "буханке" и отменяют прокат киношки по всей стране.
СЕРБ приходит в центр Москвы на международный кинофестиваль, разносит его и отменяет показ фильма про "Айдар".
Возмущенные ингуши приходят на ТНТ и весь телеканал извиняется по центральному телевизору, продюсер едет извиняться в представительство, Батрутдинов кается.
Студент пишет твиты про религию - совершенно, между прочим, нейтральные, просто с размышлениями, там вообще ничего оскорбительного не было, его находят, избивают, и опять заставляют извиняться на камеру.
Ну, про стабильную мочу на фотографиях и главного извинятеля я молчу.
Заметьте - во всех этих случаях совершенно отсутствует государство. Принуждение к исполнению "нарушений" и "наказание" исходит не со стороны правоохранителей и суда, не со стороны монополиста на насилие, каковым сильное государство и должно быть - а со стороны неких агрессивных сплоченных групп людей.
И это еще без учета обычного бандитизма, разбоя и гопничества, которые, чувствуя ослабление государственного аппарата, взорвались инфляционно, как на дрожжах. Чтобы посреди городов днем инкассаторские машины жгли с перестрелками - я уже давно такого не помню.
То есть, друзья мои, вы УЖЕ живете не по закону, который навязывает государство, а по каким-то другим представлениям, которые навязывают группировки вооруженных мужчин.
Вы УЖЕ вынуждены подстраиваться под их правила, ну или как минимум иметь их в виду, и думать не о том, как не нарушить закон, а о том, как не вызвать их агрессию.
Ну, что. Поздравляю. Будущее уже наступило.
Его первые ростки уже здесь. Дальше, конечно, будет хуже. Нет, в Москве и днем еще будет ничего, а вот ночью и за МКАДом... Сохрани господь ваш разум и душу - выходить на болота с наступлением темноты.
Исходя из этого я бы и советовал строить дальнейшие свои стратегии безопасности и выживания".
Теги: Россия, власть, государство, разбой, бандиты
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