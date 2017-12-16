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Президентские выборы в РФ: Собчак готова снять свою кандидатуру
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак не исключила свой отказ от участия в президентских выборах в 2018 году.
Как заявила Собчак на встрече с журналистами в Екатеринбурге, это может произойти, если в качестве кандидатов будут зарегистрированы представители оппозиции - Алексей Навальный и Григорий Явлинский.
"Когда у людей нет верховного главнокомандующего, им сложнее договориться. Но я надеюсь, мы придем к этому. Я хочу со всеми объединяться. Я, например, во многом не согласна с Навальным, но у нас с Навальным и Явлинским есть общая цель, которая является точкой объединения. В этом отношении я готова идти вплоть до снятия своей кандидатуры", - заявила Собчак.
Между тем, Центризбирком РФ пока исключает возможность регистрации Алексея Навального как кандидата в президенты РФ. В ЦИК утверждают, что Навальный не может участвовать в выборах до 2028 года из-за наличия незакрытой судимости.
Напомним, Собчак объявила о планах выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента в 2018 году, назвав себя кандидатом "против всех".
Некоторые эксперты уверены, что она работает на Кремль, "размывая" и без того жидкую оппозицию.
Напомним, что действующий президент РФ Владимир Путин также собирается в очередной раз идти на выборы. И весь админресурс работает исключительно на него. По этому поводу уже не раз отмечалось, что в России будут выбирать не президента, а Путина.
Теги: политика, Россия, выборы, Путин, Собчак, президентские выборы
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