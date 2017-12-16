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США решили перестроить мир на российские деньги?

16.12.2017 16:06
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США решили перестроить мир на российские деньги?

Политолог и директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко уверен, что, по замыслу американцев, ревизия, реквизиция и тайная конфискация нелегальных российских денег во всем мире позволит решить ряд региональных и глобальных задач.

Среди таких задач эксперт называет:

1. Провести мировую ПЕРЕСТРОЙКУ международных отношений и международных институтов (ООН) после разрушений, причиненных Россией с 2014 года (агрессия против Украины, оккупация Донбасса и Крыма, угроза ядерного шантажа, дискредитация ООН, мировая кибервойна и т д.).

2. "Проплатить" Перестройку-2 в России и заменить путинский режим власти на более адекватный, с учетом нынешнего международного и внутриполитического положения России.

3. "Охладить" основные современные международные конфликты - в Украине, Сирии, КНДР и т д, за счет амбиций, денег и интересов России.

4. Профинансировать радикальную реформу в Украине, без участия нынешнего непрофессионального, консервативного и коррумпированного политического руководства страны. А также провести восстановление бывших оккупированных территорий Донбасса и Крыма за счет российских денег и денег украинских бизнесменов-политиков и олигархов, участвующих в разграблении и обнищании Украины.

"Что из этого американского замысла может получится покажет уже 2018 год", - отмечает Небоженко.



Теги: Украина, Россия, США, мир, геополитика
 
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