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Удар из космоса по Сочи: соцсети в панике, официальные ведомства делают заявления
16.12.2017 07:37
В МЧС РФ опровергли информацию о падении метеорита в Сочи.
Ранее в социальных сетях появились сообщения о том, что в окрестностях Сочи упал метеорит. Пользователи писали, что слышали мощный хлопок. Некоторые даже видели, как в небе "с шипением и шумом пролетел неизвестный объект", пишут российские СМИ.
"Заявок о предположительном падении метеорита в Сочи в экстренные службы не поступало", - заявили представители МЧС РФ в Краснодарско крае.
В пресс-службе ФКУ Упрдор "Черноморье" также сообщили, что "падения объектов внеземного происхождения на федеральные дороги Краснодарского края и Республики Адыгея не зафиксировано, все дороги в штатном режиме".
Теги: Россия, Сочи, метеорит, паника, соцсети
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