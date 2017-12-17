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Фейковые новости приравняли к грехам

17.12.2017 15:07
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Фейковые новости приравняли к грехам

Папа Римский Франциск раскритиковал журналистов, пишущих фейковые (неправдивые) новости. Как сообщает The Guardian, по мнению понтифика, драматизация старых скандалов и процесс создания новостей из сенсаций являются "очень серьезным грехом".

Свое традиционное ежегодно послание по коммуникации Франциск посвятит теме фейковых новостей. В субботу, 16 декабря, он сообщил католическим СМИ о том, что на плечи журналистов возложена одна из фундаментальных задач в демократических сообществах. И напомнил о необходимости предоставлять, правильную и полную информацию, избегая одностороннего подхода.

"Вы не должны впадать в "коммуникационные грехи": дезинформацию или однобокое освещение событий, клевету, дискредитацию, копанию в старых новостях, о которых давно всё известно", - напомнил он.

Понтифик назвал такие действия "серьезным грехом, который вредит сердцу журналиста и причиняет боль другим".

Как сообщалось ранее, в ЕС запустили сайт euvsdisinfo.eu для борьбы с дезинформацией со стороны Российской Федерации. В сопроводительной информации сайта сказано о том, что он создан в рамках кампании "направленной на улучшение прогнозирования, рассмотрения и реагирования на прокремлевскую дезинформацию".

Проект осуществлен по программе "ЕС против дезинформации" и доступен сразу на трех языках: русском, немецком и английском.



Теги: мир, Ватикан, новости, СМИ, Папа римский, пропаганда, фейк
 
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