Путин заявил, что ЦРУ помогло спасти Питер от террористов

17.12.2017 18:56

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора поблагодарил глава Белого дома Дональда Трампа за якобы переданную Центральным разведуправлением США (ЦРУ) информацию, которая помогла найти подозреваемых в подготовке терактов в Петербурге. Как сообщает пресс-служба президента РФ, речь идет о подготовке взрывов в Казанском соборе и других людных местах Петербурга.



Телефонный разговор Путина с Трампом, по данным Кремля, состоялся вечером 17 декабря по инициативе российской стороны. В пресс-службе уверяют, что президент РФ отметил: информации ЦРУ хватило для обнаружения, розыска и задержания подозреваемых.



Путин заверил Трампа, что "российские спецслужбы при получении информации, касающейся террористических угроз в отношении США и их граждан, безусловно и незамедлительно передадут ее американским коллегам по партнерским каналам, как это всегда делалось и ранее".



"Глава российского государства попросил президента США передать слова благодарности директору ЦРУ и оперативным сотрудникам американской разведки, которые получили эту информацию", — говорится в сообщении Кремля.



Накануне Выборгский районный суд Петербурга арестовал до 14 февраля 2018 года обвиняемого в пособничестве в подготовке теракта в Казанском соборе Антона Кобеца. По версии следствия, с ноября он помогал арестованному ранее Евгению Ефимову найти место для взрыва и советовал, как совершить теракт. Ефимова обвинили в незаконном изготовлении взрывчатки (часть 1 статьи 223.1 УК РФ), а также в подготовке теракта (часть 1 статьи 30 и часть 1 статьи 205 УК РФ). Он признал, что планировал устроить теракт в Казанском соборе 17 декабря.



По информации ФСБ, арестованные были сторонниками террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России), а их действия координировались из-за границы через Telegram.