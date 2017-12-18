- Путин: Перемены к лучшему – необратимы17:52
- Российское гражданство для жителей Украины: Затулин рассказал о планах Кремля и назвал дату решения Путина по Украине14:31
- В России упал самолет с 13 пассажирами на борту (ВИДЕО)13:30
- Поставки летальных вооружений Украине от США и Канады: Россия закатила истерику в Совете Безопасности ООН12:55
- Новейший британский авианосец дал течь12:04
- Стало известно о новой "смертельной угрозе" для Украины со стороны России: в Польше сделали тревожное заявление10:07
- Когда Кремль говорит про Украину глупости - это не опасно. Опасно будет, если он научится быть адекватным. Украину спасли "распятые снегири"09:21
- Siemens подписал новый крупный контракт на поставку турбин в Россию08:51
- Кравчук: Путин готовится к глубокой и масштабной атаке на Украину21:20
- Портников: Компромиссы по Донбассу могут стать ловушкой для Украины19:05
В Румынии новые протесты из-за скандальной судебной реформы
В Румынии в воскресенье тысячи людей вышли на улицы городов с требованием отменить поправки в системе правосудия и провести досрочные парламентские выборы.
Об этом сообщает Romania TV.
В Бухаресте в воскресенье вечером около 1500 человек собрались на центральной площади Победы. Через некоторое время они отправились к зданию парламента, а по дороге к ним присоединялись другие участники, и их число возросло до нескольких тысяч.
На Дворцовой площади они аплодировали королю Михаю I, которого похоронили в субботу, и почтили минутой молчания память о героях революции.
Перед зданием правительства в Бухаресте прошел флеш-моб "Румыния приговорена к молчанию", который организовали общественные организации.
Несколько тысяч человек также собрались в городе Клуж.
Напомним, 14 декабря нижняя палата парламента Румынии одобрила законы о реформировании системы правосудия, которые Еврокомиссия, Государственный департамент США и президент страны критиковали как угрозу независимости судов.
Законопроекты должны еще быть одобрены сенатом, голосования ожидается на этой неделе. Оппозиционные партии и президент Клаус Иоханнис также могут обжаловать законопроекты в Конституционном суде.
В ноябре Еврокомиссия отметила, что реформа системы юстиции в Румынии в этом году перешла в фазу стагнации, и вызовы независимости судебной системы остаются постоянным источником беспокойства.
В начале этого года попытки привлечь Социал-демократической партии о декриминализации нескольких коррупционных правонарушений вызвали наибольшие уличные протесты страны в течение последних десятилетий.
Источник: http://www.eurointegration.com.ua
Теги: Донбасс, Румыния, скандал, реформа
- "Шахтер" "рвет жилы" на тренировке в Румынии (ФОТО)
- Мирча Луческу: «Сабэу и президенту клуба нужно сделать выводы»
- В Украине рассказали, как скандалы внутри страны ослабляют ее позиции в мире
- Скандал после обысков СБУ в кабинетах генералов
- В украинском футболе разразился масштабный скандал
- Украина охраняет "чистое небо" над Евро-2012 в специальном режиме
- На Донбассе можно ожидать обострение ситуации. Но есть предохранители — Тымчук17:33
- Неволшебная ночь! В ночь на Святого Николая Донетчину жестоко расстреливали17:13
- "Мы на протяжении 10 последних месяцев не фиксировали такого количества обстрелов, как сейчас. Ситуация на Донбассе резко ухудшается", - ОБСЕ16:41
- Обстрел Новолуганского из "Градов" велся из Горловки: местные жители в панике, объявлена эвакуация. ВИДЕО16:01
- В Донецк передислоцируются остатки гвардии Плотницкого14:09
- Боевики обстреляли позиции ВСУ около освобожденных Травневого и Гладосово13:51
- Новогоднее перемирие на Донбассе обсудят на переговорах в Минске13:16
- Власти "ДНР" планируют крупный захват пустующих квартир в Донецке - жители города напуганы и бьют тревогу11:46
- Появилось объяснение, зачем боевики ДНР-ЛНР сами себя обстреливают11:24
- Ситуация в пунктах пропуска утром 19 декабря11:00
- «Минску» конец из-за громкой инициативы Рады?..18:10
- Путин: Перемены к лучшему – необратимы17:52
- На Донбассе можно ожидать обострение ситуации. Но есть предохранители — Тымчук17:33
- Неволшебная ночь! В ночь на Святого Николая Донетчину жестоко расстреливали17:13
- Из запорожского СИЗО по ошибке выпустили не того заключенного16:59
- "Мы на протяжении 10 последних месяцев не фиксировали такого количества обстрелов, как сейчас. Ситуация на Донбассе резко ухудшается", - ОБСЕ16:41
- Секреты приготовления и рецепты глинтвейна16:19
- Обстрел Новолуганского из "Градов" велся из Горловки: местные жители в панике, объявлена эвакуация. ВИДЕО16:01
- Вот он, секретный ингредиент ″Ред Булла″. Он вам точно не понравится!15:16
- В Австралии запустили первый в мире “солнечный” поезд15:10
- Секреты приготовления и рецепты глинтвейна16:19
- Вот он, секретный ингредиент ″Ред Булла″. Он вам точно не понравится!15:16
- "Тарелка здоровья" от Минздрава: яйца и рыба без супов и сала08:34
- Названы продукты, которые категорически нельзя покупать в супермаркете22:17
- Астролог рассказала, каким знакам повезёт в любви в 2018 год Желтой Собаки20:47
- Как быстро справиться с простудой: проверенные способы19:38
- Пять продуктов, заряжающих энергией13:00
- Осторожно мошенники! Развод с «разбитым телефоном»09:16
- Пять ранее неизвестных причин выпить красного сухого вина07:52
- Как облегчить боль в горле народными средствами22:03
- В зоне АТО появились красные круги и черные крестики
- В Кабмине Украины заявили о либерализации проверок переселенцев
- В Горловке замечены подозрительные военные
- Россия заявила о выходе из СЦКК на Донбассе: есть мнение, что грядет обострение
- Политолог: Путина гонят с Донбасса по узкому коридору
- Из зоны АТО пришли две отличные новости
- "Наши" с "ненашими" не сходятся. Зарисовка с блокпостов у линии разграничения
- ВАЖНО! Идет подготовка крупного наступления «ДНР» на Донбассе — названа дата штурма
- Донбасский фронт: в бой брошены танки, у сил АТО - потери
- Захарченко приготовиться на выход: стало известно, кого Россия может поставить во главе ДНР