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В Румынии новые протесты из-за скандальной судебной реформы

18.12.2017 11:21
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В Румынии новые протесты из-за скандальной судебной реформы

В Румынии в воскресенье тысячи людей вышли на улицы городов с требованием отменить поправки в системе правосудия и провести досрочные парламентские выборы.

Об этом сообщает Romania TV.

В Бухаресте в воскресенье вечером около 1500 человек собрались на центральной площади Победы. Через некоторое время они отправились к зданию парламента, а по дороге к ним присоединялись другие участники, и их число возросло до нескольких тысяч.

На Дворцовой площади они аплодировали королю Михаю I, которого похоронили в субботу, и почтили минутой молчания память о героях революции.

Перед зданием правительства в Бухаресте прошел флеш-моб "Румыния приговорена к молчанию", который организовали общественные организации.

Несколько тысяч человек также собрались в городе Клуж.

Напомним, 14 декабря нижняя палата парламента Румынии одобрила законы о реформировании системы правосудия, которые Еврокомиссия, Государственный департамент США и президент страны критиковали как угрозу независимости судов.

Законопроекты должны еще быть одобрены сенатом, голосования ожидается на этой неделе. Оппозиционные партии и президент Клаус Иоханнис также могут обжаловать законопроекты в Конституционном суде.

В ноябре Еврокомиссия отметила, что реформа системы юстиции в Румынии в этом году перешла в фазу стагнации, и вызовы независимости судебной системы остаются постоянным источником беспокойства.

В начале этого года попытки привлечь Социал-демократической партии о декриминализации нескольких коррупционных правонарушений вызвали наибольшие уличные протесты страны в течение последних десятилетий.

 

Источник: http://www.eurointegration.com.ua 



Теги: Донбасс, Румыния, скандал, реформа
 
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