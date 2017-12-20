- Россия и Китай готовятся к войне с США после вторжения Трампа в КНДР – СМИ10:30
- Названо условие, при котором Путин согласится ввести миротворцев на Донбасс10:15
- Сербия отказалась вводить санкции против РФ из-за аннексии Крыма09:15
- Мощный сигнал агрессору: Порошенко прокомментировал резолюцию ООН по Крыму08:36
- Небезпека: астролог розповіла, чого чекати Україні та Росії07:38
- Генассамблея ООН приняла резолюцию против РФ по Крыму: в список "пророссийских" добавилась еще одна страна, голосовавшая против Украины21:43
- Война на Донбассе три года спустя: жители востока Украины показали реальное отношение к федерализации ОРДЛО и амнистии боевикам - подробности20:59
- Позор на весь мир: журналист указал на грандиозный пролет Путина в Крыму20:41
- "Установление прямых контактов с боевиками лишь затянет конфликт на Донбассе", – спецпредставитель США Курт Волкер. ВИДЕО20:19
- Путин: Перемены к лучшему – необратимы17:52
Сербия отказалась вводить санкции против РФ из-за аннексии Крыма
Президент Сербии Александр Вучич заверил президента РФ Владимира Путина, что Сербия не введет санкции против России из-за незаконной аннексии Крыма. Приверженность такой своей позиции он озвучил в ходе переговоров в Кремле, передает 112-Украина со ссылкой на Balkaninsight.
"Вучич … подтвердил существующую позицию Сербии в отношении Крыма, согласно которой страна не должна присоединяться к санкциям ЕС или США против России, введенные в связи с аннексией Крыма у Украины в 2014 году", - пишет издание.
Также Balkaninsight сообщает о том, что российский и сербский президенты подписали соглашение, которое позволяет Сербии реэкспорт российского газа. Газовое соглашение будет действовать до 2021 года и позволит России поставлять в Сербию до 5 млрд кубометров газа ежегодно.
Напомним, что позицию Сербии по поводу антироссийских санкций ранее озвучил министр иностранных дел и вице-премьер Сербии Ивица Дачич. В ноябре он заявил, что его страна желает поддерживать с Россией сотрудничество и дружеские отношения в политической и экономической сферах, в науке, культуре, образовании, поэтому Сербия не будет присоединяться к европейским антироссийским санкциям. Кроме того, Сербия стала одной из трех государств европейского континента, которые 19 декабря проголосовали против резолюции ООН по ситуации с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина).
Источник: https://from-ua.com
Теги: Россия, Донбасс, Крым, Сербия, санкции
- В Крыму российские войска захватили украинского командира Демьяненко
- Отказаться от российского паспорта в Крыму стоит 500 гривен
- Крымчане разочарованы жизнью в составе России — журналист
- Россиян заставляют отдыхать в Крыму по приказу (ВИДЕО)
- Кремлю придется вернуть Украине Крым - прогноз экспертовкрым
- Российские паспортисты считают Острова Кука частью Крыма
- Мариупольский «Сталевар» получил новогодний подарок09:30
- Вывод России из СЦКК: названа причина, почему Путин «умывает руки»08:15
- В «ЛНР» заявили об открытии своего представительства СЦКК после ухода россиян07:10
- Террористы устроили ад в Зайцево: штаб АТО рассказал подробности обстрела еще одного села реактивными системами “Град”22:28
- Кому власти Мариуполя обещают 1000 квартир21:22
- Боевики на Донбассе снова применили "Град"20:01
- В "ДНР" открыли огонь по всей линии фронта от Светлодарской дуги до Майорска: в Сети сообщают о мощных боях на Донбассе19:12
- ГПУ: Новолуганское обстреляли из российских Градов18:51
- Компания Ахметова выкупила завод Азарова18:29
- На Донбассе можно ожидать обострение ситуации. Но есть предохранители — Тымчук17:33
- Россия и Китай готовятся к войне с США после вторжения Трампа в КНДР – СМИ10:30
- Названо условие, при котором Путин согласится ввести миротворцев на Донбасс10:15
- Какие льготы сегодня имеют вдовы чернобыльцев10:02
- Саакашвили написал очередное письмо Порошенко: «Ваша добровольная отставка – это последний шанс»09:45
- Мариупольский «Сталевар» получил новогодний подарок09:30
- Сербия отказалась вводить санкции против РФ из-за аннексии Крыма09:15
- Искусственный интеллект выиграл в покер два миллиона долларов из-за необычной стратегии09:01
- В Киеве открылась главная ёлка страны08:55
- Передается через одежду: врачи предупредили об опасной болезни08:48
- Мощный сигнал агрессору: Порошенко прокомментировал резолюцию ООН по Крыму08:36
- Искусственный интеллект выиграл в покер два миллиона долларов из-за необычной стратегии09:01
- Передается через одежду: врачи предупредили об опасной болезни08:48
- Медики объяснили, какой ингредиент в оливье самый опасный07:55
- Люди "на той стороне" стали для жителей мирной территории как бы не совсем людьми20:31
- Секреты приготовления и рецепты глинтвейна16:19
- Вот он, секретный ингредиент ″Ред Булла″. Он вам точно не понравится!15:16
- "Тарелка здоровья" от Минздрава: яйца и рыба без супов и сала08:34
- Названы продукты, которые категорически нельзя покупать в супермаркете22:17
- Астролог рассказала, каким знакам повезёт в любви в 2018 год Желтой Собаки20:47
- Как быстро справиться с простудой: проверенные способы19:38
- В зоне АТО появились красные круги и черные крестики
- В Кабмине Украины заявили о либерализации проверок переселенцев
- Политолог: Путина гонят с Донбасса по узкому коридору
- ВАЖНО! Идет подготовка крупного наступления «ДНР» на Донбассе — названа дата штурма
- "Наши" с "ненашими" не сходятся. Зарисовка с блокпостов у линии разграничения
- Захарченко приготовиться на выход: стало известно, кого Россия может поставить во главе ДНР
- Донбасский фронт: в бой брошены танки, у сил АТО - потери
- Российское гражданство для жителей Украины: Затулин рассказал о планах Кремля и назвал дату решения Путина по Украине
- Осторожно мошенники! Развод с «разбитым телефоном»
- ДРУЗЬЯ, ДАВАЙТЕ ОБЪЯВИМ БОЙКОТ?! Крупная сеть электроники, работающая в Украине, открыла магазин в оккупированном Донецке