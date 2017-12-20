- Верховенство права: в ЕС готовы наказать Польшу18:30
- Кабмин увеличил перечень товаров, запрещенных к ввозу в Украину из России17:58
- Россия заявила о готовности вернуть своих наблюдателей на Донбасс17:40
- В 2017 году ВР не признает Россию агрессором17:04
- Украина на грани потери безвиза: опубликованы требования ЕС16:35
- Резолюция ООН неправильная и мы с ней не согласны: как отреагировали в России и в Крыму15:45
- Основатель bitcoin.com оперативно избавился от всех своих биткоинов14:16
- Ответ Беларуси за Крым: Чубаров предложил отказаться от переговоров по Донбассу в Минске13:26
- «Россия отозвала своих представителей из СЦКК именно перед мощной эскалацией на Донбассе», — Волкер11:33
- Страшное пророчество свершилось: биткоин начал стремительное падение11:20
Верховенство права: в ЕС готовы наказать Польшу
Европейская комиссия приняла решение о начале процедуры введения санкций против Польши за нарушение норм верховенства права
Информацию подтвердил вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманc на пресс-конференции в Брюсселе.
Он добавил, что ЕС дает Варшаве три месяца для представления рекомендаций относительно верховенства закона.
Еврокомиссия считает, что польский закон об общих судах подрывает независимость польских судей. Таким образом, в Брюсселе решили применить статью 7 договора о ЕС, в которой говорится о серьезных угрозах верховенству права.
В результате Польша может потерять право голоса в ЕС. В организации также решили направить этот закон в Европейский суд.
Еще 15 ноября Европарламент принял критическую резолюцию относительно Польши, которая рекомендует запустить процедуру применения санкций против страны.
Польское правительство не теряет надежды, что ЕС не наложит санкции на их страну. Решение может быть заблокировано, ведь ближайший союзник Польши в ЕС, Венгрия, вероятно, будет выступать против него.
Ранее Politeka сообщала, что президент Польши Анджей Дуда заявил о дальнейшей поддержке Украине в период преобразований в стране.
Источник: https://politeka.net с ссылкой на Polska Agencja Prasowa
Теги: Донбасс, Европейский союз, Польша
- Донбасский фронт: Растут обстрелы и потери19:17
- Появилось видео мощного удара боевиков по позициям ВСУ19:01
- Россия заявила о готовности вернуть своих наблюдателей на Донбасс17:40
- У сил АТО на Донбассе крупные потери: появились подробности17:20
- Полицию Константиновки собираются пополнить детективы16:18
- Собчак рассказала, кто на самом деле спровоцировал и раздул конфликт на Донбассе16:01
- В Мариуполе состоится конкурс по покупке квартир у горожан14:30
- Стало известно, чем на самом деле занимались офицеры РФ в СЦКК12:48
- В Раде опасаются, что обмен пленными на Донбассе может сорваться12:30
- День Святого Николая жители Водяного встретили под взрывы. В АТО резкий рост потерь ВСУ10:45
- Донбасский фронт: Растут обстрелы и потери19:17
- Появилось видео мощного удара боевиков по позициям ВСУ19:01
- Нацгвардии разрешили применять водометы, резиновые дубинки, шокеры и шумовые гранаты18:45
- Верховенство права: в ЕС готовы наказать Польшу18:30
- Убийство Окуевой: Турчинов сделал резонансное заявление18:10
- Кабмин увеличил перечень товаров, запрещенных к ввозу в Украину из России17:58
- Россия заявила о готовности вернуть своих наблюдателей на Донбасс17:40
- У сил АТО на Донбассе крупные потери: появились подробности17:20
- В 2017 году ВР не признает Россию агрессором17:04
- Эксперты подсказали, от каких новогодних блюд лучше отказаться16:48
- Эксперты подсказали, от каких новогодних блюд лучше отказаться16:48
- Искусственный интеллект выиграл в покер два миллиона долларов из-за необычной стратегии09:01
- Передается через одежду: врачи предупредили об опасной болезни08:48
- Медики объяснили, какой ингредиент в оливье самый опасный07:55
- Люди "на той стороне" стали для жителей мирной территории как бы не совсем людьми20:31
- Секреты приготовления и рецепты глинтвейна16:19
- Вот он, секретный ингредиент ″Ред Булла″. Он вам точно не понравится!15:16
- "Тарелка здоровья" от Минздрава: яйца и рыба без супов и сала08:34
- Названы продукты, которые категорически нельзя покупать в супермаркете22:17
- Астролог рассказала, каким знакам повезёт в любви в 2018 год Желтой Собаки20:47
- В зоне АТО появились красные круги и черные крестики
- В Кабмине Украины заявили о либерализации проверок переселенцев
- Савченко жестоко избили. Все лицо в синяках и перебит нос (ВИДЕО)
- ВАЖНО! Идет подготовка крупного наступления «ДНР» на Донбассе — названа дата штурма
- Политолог: Путина гонят с Донбасса по узкому коридору
- Российское гражданство для жителей Украины: Затулин рассказал о планах Кремля и назвал дату решения Путина по Украине
- "Наши" с "ненашими" не сходятся. Зарисовка с блокпостов у линии разграничения
- Захарченко приготовиться на выход: стало известно, кого Россия может поставить во главе ДНР
- Донбасский фронт: в бой брошены танки, у сил АТО - потери
- Осторожно мошенники! Развод с «разбитым телефоном»