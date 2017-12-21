Трамп пригрозил не давать деньги странам, которые проголосуют "за" резолюцию ООН по столице Израиля

21.12.2017 08:27

Глава Соединенных Штатов заявил, что не намерен помогать тем странам, которые не поддерживают политику Вашингтона. Об этом информирует "Диалог.UA" со ссылкой на украинскую службу "Голоса Америки".

45-й лидер США Дональд Трамп сделал заявление в среду, 20 декабря, что США могут лишить финансовой поддержки государства, которые сегодня, 21 декабря, проголосуют против позиции Америки и поддержат этим резолюцию Совбеза ООН, призывающую Белый дом отменить силу документа о признании Иерусалима главным городом Израиля.

Срочное заседание Генеральной Ассамблеи ООН и голосование по соответствующей резолюции должно состояться в четверг, 21 декабря. "Они берут у нас сотни миллионов долларов, даже миллиардов, а потом голосуют не в нашу пользу. Что же, будем наблюдать за этим голосованием. Пусть проголосуют против нас, мы сэкономим много денег. Нам безразлично", - предупредил президент США.

Стоит отметить, что Украины также касается это заявление, поскольку наш постпред поддержал призыв ООН отменить принятое решение.

Напомним что Трамп признал Иерусалим столицей еврейского государства. Совбез ООН единогласно осудил заявление Трампа по Иерусалиму, однако позже США наложили вето на решение Совбеза ООН по данному вопросу.