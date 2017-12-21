- Порошенко принял решение усилить украинскую группировку на Донбассе09:01
- В Госдепе сделали важное уточнение относительно продажи США летального оружия Украине08:47
- Парадный лимузин Гитлера продадут на аукционе в США08:38
- Трамп пригрозил не давать деньги странам, которые проголосуют "за" резолюцию ООН по столице Израиля08:27
- "Он ответственно, прилежно и творчески работал на российские спецслужбы. Крыса в очках", - в СБУ поведали детали ареста высокого чиновника из Кабмина. ВИДЕО07:40
- Россияне собираются уходить из Донбасса, - Портников назвал дату выхода армии РФ из востока Украины. ВИДЕО07:25
- “Никаких проблем с возвращением Донбасса в Украинский дом не будет!” - Цимбалюк рассказал об интересном разговоре в Москве с донецкими журналистками07:15
- Перемирие на Донбассе: в Минске объявили о важном решении21:48
- РФ соединила свой берег с Крымом при помощи Керченского моста21:15
- Германия поможет нам с водой21:00
Трамп пригрозил не давать деньги странам, которые проголосуют "за" резолюцию ООН по столице Израиля
Глава Соединенных Штатов заявил, что не намерен помогать тем странам, которые не поддерживают политику Вашингтона. Об этом информирует "Диалог.UA" со ссылкой на украинскую службу "Голоса Америки".
45-й лидер США Дональд Трамп сделал заявление в среду, 20 декабря, что США могут лишить финансовой поддержки государства, которые сегодня, 21 декабря, проголосуют против позиции Америки и поддержат этим резолюцию Совбеза ООН, призывающую Белый дом отменить силу документа о признании Иерусалима главным городом Израиля.
Срочное заседание Генеральной Ассамблеи ООН и голосование по соответствующей резолюции должно состояться в четверг, 21 декабря. "Они берут у нас сотни миллионов долларов, даже миллиардов, а потом голосуют не в нашу пользу. Что же, будем наблюдать за этим голосованием. Пусть проголосуют против нас, мы сэкономим много денег. Нам безразлично", - предупредил президент США.
Стоит отметить, что Украины также касается это заявление, поскольку наш постпред поддержал призыв ООН отменить принятое решение.
Напомним что Трамп признал Иерусалим столицей еврейского государства. Совбез ООН единогласно осудил заявление Трампа по Иерусалиму, однако позже США наложили вето на решение Совбеза ООН по данному вопросу.
Теги: США, Донбасс, Израиль, Иерусалим, ООН, голосование, Дональд Трамп
- Новый постпред США при ООН жестко высказалась по поводу России
- ЗАПУЩЕННАЯ ИЗ КНДР РАКЕТА УПАЛА В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ ЯПОНИИ
- Стали известны новые детали переговоров Волкера и Суркова по Донбассу
- Лавров назвал условие для введения миротворцев на Донбасс
- В Иерусалиме нашли убийц американской туристки
- Россия уже отказывается от согласия на размещения миротворцев ООН по всему ОРДЛО
- В «ДНР» Захарченко пообещал снизить коммунальные тарифы08:18
- Назло врагу: вертолетные подразделения ВСУ провели учения под носом у оккупантов в зоне АТО08:06
- Боевики устроили новые провокации в зоне АТО: штаб сообщил потерях ВСУ07:59
- В Мариуполе вспыхнули «петардные» противоречия07:36
- Перемирие на Донбассе: в Минске объявили о важном решении21:48
- Донбасс отстраивают и благоустраивают20:38
- «Убийство» СЦКК: провокация, ведущая к эскалации19:45
- Новолуганское расстреляли накануне Дня Святого Николая19:30
- Донбасский фронт: Растут обстрелы и потери19:17
- Появилось видео мощного удара боевиков по позициям ВСУ19:01
- Порошенко принял решение усилить украинскую группировку на Донбассе09:01
- В Госдепе сделали важное уточнение относительно продажи США летального оружия Украине08:47
- Парадный лимузин Гитлера продадут на аукционе в США08:38
- Трамп пригрозил не давать деньги странам, которые проголосуют "за" резолюцию ООН по столице Израиля08:27
- В «ДНР» Захарченко пообещал снизить коммунальные тарифы08:18
- Назло врагу: вертолетные подразделения ВСУ провели учения под носом у оккупантов в зоне АТО08:06
- Боевики устроили новые провокации в зоне АТО: штаб сообщил потерях ВСУ07:59
- 5 привычек, которые разрушают глаза07:48
- Зловещий продукт разрушает мозг и убивает память! Ограничь его употребление, не затягивай07:43
- "Он ответственно, прилежно и творчески работал на российские спецслужбы. Крыса в очках", - в СБУ поведали детали ареста высокого чиновника из Кабмина. ВИДЕО07:40
- 5 привычек, которые разрушают глаза07:48
- Зловещий продукт разрушает мозг и убивает память! Ограничь его употребление, не затягивай07:43
- Как помочь себе, если болит ухо07:30
- Кожные заболевания: как распознать и как лечить07:17
- Пригласи в дом сказку! или Кухня «дедморозовского» бизнеса07:03
- Ужин тебе нужен: Медики назвали 10 продуктов, которые можно и нужно есть на ночь06:56
- Эти недорогие продукты быстро снизят давление22:25
- Гороскоп здоровья-2018: описание самых опасных заболеваний для каждого знака Зодиака22:00
- Донбасс отстраивают и благоустраивают20:38
- «Убийство» СЦКК: провокация, ведущая к эскалации19:45
- Савченко жестоко избили. Все лицо в синяках и перебит нос (ВИДЕО)
- ВАЖНО! Идет подготовка крупного наступления «ДНР» на Донбассе — названа дата штурма
- Российское гражданство для жителей Украины: Затулин рассказал о планах Кремля и назвал дату решения Путина по Украине
- Захарченко приготовиться на выход: стало известно, кого Россия может поставить во главе ДНР
- ДРУЗЬЯ, ДАВАЙТЕ ОБЪЯВИМ БОЙКОТ?! Крупная сеть электроники, работающая в Украине, открыла магазин в оккупированном Донецке
- Осторожно мошенники! Развод с «разбитым телефоном»
- Люди "на той стороне" стали для жителей мирной территории как бы не совсем людьми
- Заявление Захарченко возмутило жителей оккупированного Донбасса: в «ДНР» разгневаны наглым враньем главы «республики»
- Цирк ужасов: в Украине начали принимать документы «ЛДНР»
- Появилось объяснение, зачем боевики ДНР-ЛНР сами себя обстреливают