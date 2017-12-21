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В России указали на показательные шаги Путина в отношении Запада
Президент Общероссийского общественного движения "Союз Правых Сил" Леонид Гозман указал на два показательных шага президента РФ Владимира Путина в сторону Запада. Об этом Гозман сообщил в интервью изданию "Обозреватель".
"Первое – он согласился на участие нашей сборной в Олимпиаде под нейтральным флагом, а мог и не согласиться. Вся пропагандистская подготовка шла к тому, чтобы этих самых "злокозненных пиндосов" послать куда-нибудь, и не нужна нам эта Олимпиада, будут у нас свои Олимпийские игры – с Беларусью, с Абхазией и прочими. Но он согласился. Это было абсолютной неожиданностью, чуть ли не единственным примирительным шагом, который он сделал за все время. Более того – он сказал: "Частично мы и сами виноваты". Как это так – "мы виноваты"? Мы уже столько лет ни в чем не виноваты", - сказал российский политик.
По его словам, таким образом Путин демонстрирует, что не хочет начинать новое обострение с Западом. "Но это открывает огромные возможности. В конце Олимпиады он может поблагодарить за честную конкуренцию, за честную борьбу. Он может вспомнить, что спорт должен объединять людей. Конечно, от этого не снимут санкции, и он все равно не отдаст Украине Донбасс. Но не будет новых проблем. У него есть потенциал. И он почему-то туда пошел", - отметил Гозман.
Вторым шагом Путина в сторону Запада, говорит лидер СПС, является публичная благодарность ЦРУ за помощь в предотвращении теракта в Санкт-Петербурге.
"И второй поступок произошел буквально вчера (17 декабря, - ред.) – когда он позвонил Дональду Трампу и поблагодарил не кого-нибудь, а Центральное разведывательное управление за помощь в обнаружении террористов и предотвращение теракта в Казанском соборе Петербурга", - говорит Леонид Гозман.
"Мне кажется, спецслужбам говорить об этом было не обязательно. Это их внутренние дела, закрытые. Они как-то взаимодействуют друг с другом, но это совсем не обязательно делать достоянием общественности. Конечно, не исключено, что Трамп этого требовал. Но, скорее, это все-таки решение Путина. Почему-то он решил это сделать – лично поблагодарить Трампа", - добавил политик.
Также Гозман допустил, что указанные шаги Путина являются вынужденными. "Не исключено, что он ищет какой-то выход, потому что больно уж все плохо. Тем более что ожидается обнародование каких-то новых данных, новых решений по олигархам и прочее. Он очень обеспокоен этим делом, и какие-то шаги он все-таки делает", - сказал лидер СПС.
"Но для сложившейся у нас системы внешний враг и балансирование на грани войны необходимо по внутриполитическим соображениям. Наша система, к сожалению, такова, что ее улучшение возможно, реформы возможны, и не все так плохо у нас на самом деле, но необходимые реформы не могут быть проведены, потому что они сталкиваются с интересами правящего слоя, правящей группы, с их личными интересами", - добавил Гозман.
Теги: США, Донбасс, Путин, Олимпийские игры, Российская Федерация, ЦРУ, Дональд Трамп, Запад
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