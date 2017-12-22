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Биткоин преподнес майнерам «неприятный сюрприз»: что случилось?

22.12.2017 17:35
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Биткоин преподнес майнерам «неприятный сюрприз»: что случилось?

Курс биткоин после рекордного роста до 20 тысяч долларов 17 декабря, на торгах в пятницу опустился почти до 13 тысяч долларов.

Об этом свидетельствуют данные coinmarketcap, передает ЭП.

Согласно данным, курс биткоина опустился до уровня 13,244 тысяч долларов.

Рыночная капитализация валюты составляет 221,920 млрд долларов (335,6 млрд долларов - было по состоянию на 17 декабря).

В конце прошлой недели курс биткоина перевалил за отметку 20 тыс долларов, затем несколько уменьшился.

За 2017 год курс биткоина вырос в 20 раз.

Как сообщалось, Евросоюз планирует ввести новую, усиленную систему правил обращения на рынке криптовалют и онлайн-платежей из-за риска отмывания средств и финансирования терроризма.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, валюта, сюрприз, биткоин
 
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