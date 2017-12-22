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Главная Lifestyle Новости шоу бизнеса Диана Арбенина собралась замуж
Звезда "Ночных снайперов" не исключает, что вскоре станет законной женой
Диана Арбенина, которая в 2017 году представила самый откровенный клип из всех существующих у группы "Ночные снайперы", надеется, что грядущий год Собаки принесет ей приятные изменения в личной жизни. Звезда "Ночных снайперов" не исключает, что вскоре станет законной женой, пишет Sobesednik.ru.
"Как говорится: "Каждому овощу свой срок", – говорит Диана. – Я думала выйти замуж, но что-то в 2017 году не получилось. А в 2018-м – посмотрим. Все-таки год Собаки – значит, будет год верности, преданности. Может, и получится стать женой. А если нет, ничего страшного. Лучше не жениться, чем потом разводиться".
А вот радость материнства, по словам Арбениной, должна почувствовать каждая. С появлением двойняшек ее жизнь круто изменилась. "Я захотела детей в 35 лет, – делится певица. – И вскоре родила двойняшек, Артему и Марте уже по 7 лет. Женщина должна почувствовать инстинкт материнства".
Теперь со всех гастролей Диана торопится домой, к детям. Арбенина утверждает, что только дома может ощущать себя по-настоящему счастливой. Поэтому и в новогоднюю ночь будет дома.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, свадьба, Диана Арбенина
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- Штаб АТО заявил, что оккупанты Донбасса сорвали перемирие14:20
- Обстрелы накануне перемирия: опубликована карта14:10
- На Луганском направлении били танк и артиллерия14:02
- Донецкое направление плотно крыли минами и снарядами13:48
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