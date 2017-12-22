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К Земле приближается огромный "череп"

22.12.2017 08:36
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К Земле приближается огромный "череп"

Совпадение?

В ноябре 2018 года к Земле приблизится астероид 2015 TB-145, напоминающий по форме череп. 

Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.

Поверхность необычного астероида отражает лишь около шести процентов солнечного света, поэтому он считается темным. Размер небесного тела составляет от 625 до 700 метров, период вращения – около трех часов. 

"Он очень темный,с отражательной способностью чуть больше, чем у угля", — рассказал ученый из Института астрофизики Андалусии Пабло Сантос-Санс.

Небесное тело необычной формы приблизится к нашей планете в ноябре. Причем это не первый случай, когда он пролетает мимо Земли.

В прошлый раз астероид пронесся около нашей планеты в 2015 году в ночь на 31 октября — поэтому астрономы нарекли его "Хэллоуинским". 

Предыдущее сближение астероида с Землей произошло довольно близко по астрономическим меркам: дистанция составила 1,3 расстояния от нашей планеты до Луны, сообщается в научном издании Astronomy & Astrophysics. Ожидается, что в 2018 году он пролетит мимо Земли на большем расстоянии чем в прошлый раз.

По прогнозам ученых, следующее сближение астероида 2015 TB-145 с нашей планетой произойдет лишь в 2088 году.



Теги: Донбасс, Земля, астероид
 
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