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Неизвестные взорвали здание суда в Афинах
Злоумышленники предупредили о взрывчатке и выполнили обещание
Афинский апелляционный суд серьезно пострадал от взрыва бомбы, которую злоумышленники подложили в пятницу в 3.25 утра по местному времени. По словам охранника суда, ему удалось увидеть, как двое людей на мотоцикле подъехали к зданию и положили сумку на ступеньки у входа.
По информации издания zougla.gr, до этого, в 2.50 ночи неизвестный позвонил в редакцию сайта и предупредил, что возле суда заложена бомба.
После предупреждения полиция оцепила место происшествия, никто не пострадал. Взрыв был слышен во многих районах, в здании выбиты стекла на шести этажах. Сейчас на месте ЧП работают взрывотехники и криминалисты.
Афинский апелляционный суд находится на улице Лукареос, в одном здании с Верховным судом Ареопагом. Всего в нескольких сотнях метров расположено управление полиции Аттики.
Пока никто не взял на себя ответственность.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, Афины, суд, взрыв
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