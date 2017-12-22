Неизвестные взорвали здание суда в Афинах

22.12.2017 10:45

Злоумышленники предупредили о взрывчатке и выполнили обещание

Афинский апелляционный суд серьезно пострадал от взрыва бомбы, которую злоумышленники подложили в пятницу в 3.25 утра по местному времени. По словам охранника суда, ему удалось увидеть, как двое людей на мотоцикле подъехали к зданию и положили сумку на ступеньки у входа.

По информации издания zougla.gr, до этого, в 2.50 ночи неизвестный позвонил в редакцию сайта и предупредил, что возле суда заложена бомба.

После предупреждения полиция оцепила место происшествия, никто не пострадал. Взрыв был слышен во многих районах, в здании выбиты стекла на шести этажах. Сейчас на месте ЧП работают взрывотехники и криминалисты.

Афинский апелляционный суд находится на улице Лукареос, в одном здании с Верховным судом Ареопагом. Всего в нескольких сотнях метров расположено управление полиции Аттики.

Пока никто не взял на себя ответственность.

Источник: https://www.segodnya.ua