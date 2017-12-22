Возле побережья Новой Гвинеи нашли пропавшую подлодку

22.12.2017 17:48

Австралийский поводная лодка HMAS AE1 , которая пропала 103 года назад, недавно была найдена у берегов Папуа — Новой Гвинеи.



Обломки лодки нашли в процессе экспедиции, которую начали на прошлой неделе. Они лежали на глубине 300 м.



Подводная лодка пропала 14 сентября 1914 года недалеко от Новой Британии. На борту тогда находилось 35 человек.



Судьба экипажа была неизвестна и считалась одной из главных загадок военной истории.





