Новый главарь "ЛНР" проговорился и "спалил всю контору"

23.12.2017 20:21

Журналист УНИНА Роман Цимбалюк, который работает в Москве, прокомментировал недавнее интервью нового главаря "ЛНР" Леонида Пасечника, которое тот дал российскому телеканалу.



"Кремль начал выводить на "международную арену" нового главаря ЛНР. Пасечнику выделили 22 минуты в эфире госканала "Россия-24". Товарищ молодец: сам не заметил как спалил всю контору и первым делом поблагодарил своих начальников Путина и Суркова (советник президента РФ, негласный куратор оккупированной части Донбасса – прим. ред.), - отмечает Цимбалюк. - По старой российской традиции начал с демонстрации лояльности. Надеется, что ему это поможет, хотя Плотницкий в своё время обклеил весь оккупированный Луганск плакатами с лицом президента РФ, но уехал жить под Москву".



По словам Романа, смещение Плотницкого боевиками из оккупированного Донецка Пасечник (бывший до нового "назначения" "министром МГБ" пророссийской группировки "ЛНР") назвал "ликвидацией украинских подрывных групп".



"Эти люди прекрасны, повторяют как мантру, что они приверженцы Минска-2 и тут же заявляют о "реформе вооруженных сил", что само по себе противоречит Минским соглашениям, - продолжает Цимбалюк. - Товарищ рассказывает о налаживании отношений между государствами "ЛНР" и "ДНР" и снова демонстрирует, что Москва плевала на эти соглашения, где говориться об особом статусе ОРДЛО… Жаль граждан Украины на оккупированных территориях: россияне-"освободители" остановили местные заводы и спустя три года наметили передел шахт, которые оказываются все это время работали в тени".



Также Цимбалюк отмечается, что Пасечник "проговорился, хочет сместить своих московских начальников: жалуется, что продукты и лекарства на оккупированный Донбасс поступают из России, где они не могут регулировать и контролировать цены".

Напомним, что вечером 24 ноября сайты пророссийской группировки "ЛНР" распространили заявление "министра МГБ" Леонида Пасечника о том, что он стал "и.о. главы республики" вместо Игоря Плотницкого, который сбежал в РФ. Последний сложил с себя полномочия "по состоянию здоровья".

25 ноября фейковые "депутаты" т.н. "народного совета" пророссийской группировки "ЛНР" на скорую руку поменяли "конституцию" псевдореспублики ради передачи власти Пасечнику, который в свое время получил медаль от Ющенко, служил в СБУ и был давно завербован ФСБ.

Сам Пасечник заявил, что считает основной задачей "властей" псевдореспублики реализацию Минских соглашений.

Главари "ДНР" - Захарченко и Пушилин - уже прокомментировали отставку Плотницкого.

Новый главарь "ЛНР" пообещал, что "охоты на ведьм однозначно не будет".