Новыми санкциями в США уравняли воров в законе и российских политиков с чиновниками

23.12.2017 11:33

Известный российский политолог и блогер Анатолий Несмиян (Эль-Мюрид) прокомментировал введение Соединенными Штатами Америки санкций против 10 российских воров в законе.



По его мнению, людей, попавших в список, специально обозначили как представителей евразийского преступного синдиката.



"При этом для себя никаких проблем США, конечно, не испытывают: если нужно, они и безо всяких санкций создают проблемы людям, которые имеют, как считают Штаты, связи с криминалом. Того же Кобзона не пускают на территорию США безо всяких санкций, сугубо административным решением, - отмечает политолог. - Смысл официальных и политических в сути своей санкций против воров в законе (причем аналогичных санкциям против российских чиновников и политиков) - подчеркнуть полное совпадение всех страт российской элиты и их единый генезис. Что, впрочем, недалеко от истины".



По мнению Несмияна, "санкционное давление на российскую управляющую знать идет по пути создания политических предпосылок для будущего системного криминального преследования любого ее представителя просто по факту принадлежности к ней". "Для этого необходимо главное условие: выдвинуть против России обвинение в мафиозном характере ее государственной системы. И опять же - это очевидный факт, который трудно опровергнуть, но все проще обосновать, - подчеркивает политолог. - В свое время именно по этому принципу были созданы политические условия для признания нацизма преступной идеологией, а нацистское государство - преступным, что позволило системно репрессировать и деклассировать деятелей нацистского режима. Естественно, что репрессии были также и инструментом давления и управления "полезными" и нужными людьми, но сам подход вполне похож на то, что делают США сейчас".



По мнению эксперта, если в Штатах будет принято решение признать российское государство криминальным в своей основе, это позволит Западу в рамках любых выбранных им самим произвольных механизмов "проводить системные мероприятия и кампании конфискационного характера в отношении любой собственности и активов российского происхождения без соблюдения существующих правовых процедур".



"Пока идет подготовка к созданию такой системы, причем она не обязательно будет запущена - она нужна для осуществления контроля над российскими управляющими. Сейчас и в будущем", - считает Несмиян.