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Портников назвал проблему россиян как нации
Аналитик, журналист, ведущий программ на espreso.tv и Radio Svoboda Виталий Портников прокомментировал новость о том, что академики Российской Академии наук подписали письмо с протестом против попыток директора ФСБ реабилитировать организаторов репрессий 30-х годов.
"Это не люди, которые неожиданно прозрели и осознали последствия путинского правления. Это члены клуба 1 июля, которые и до этого выступали против попыток российских властей вмешиваться в научную деятельность, - отмечает Портников. - К тому же - небольшая кучка членов этого клуба. Диссиденты из диссидентов. Вся другая научная и творческая общественность, все эти мерзавцы, которые поддержали своего фюрера в захвате Крыма и Донбасса - молчит, как будто ничего не произошло".
По словам аналитика, после хрущевской оттепели большинство ее энтузиастов стала верными брежневцами "и не вспоминала о робком привкусе свободы".
"Я собственными глазами видел, как после знаменитого "письма Нины Андреевой" в "Советской России" мои коллеги-сторонники горбачевской перестройки на несколько недель превратились в ее критиков и снова вернулись к "идеалам" после того, как получили соответствующее указание из ЦК КПСС, - отмечает Портников. - Проблема россиян как нации, что у них всех - от президента до уборщика, от академика до таксиста - нет никаких ценностей, никакой морали, никаких задач, кроме одной - выжить. И я не буду упрекать их за это. В ужасной стране, которая может за несколько лет уничтожить миллионы своих граждан и даже за 80 лет после этого верить в целесообразность такого преступления, не может быть других задач".
"Наша сложность в том, что за столетия жизни вместе с русскими украинцы унаследовали у них эту единственную ценность и продолжают жить в ее парадигме, парадигме неуважения к человеку, безответственности, приспособленчества и коллективной лжи. Задача украинского государственника - не просто построить Украину. Мы должны отучить украинцев от необходимости выживать и дать им возможность жить. Просто жить", - уверен публицист.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Крым, ФСБ, нация
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