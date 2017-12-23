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У российских коммунистов – "переворот"
Лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов, постоянный кандидат в президенты РФ, попросил однопартийцев не выдвигать его кандидатом на выборы главы государства, запланированные в России на март 2018-го. Вместо него руководство партии предложило другого кандидата. Об этом пишет Русская служба BBC.
О том, что ЦК КПРФ рекомендовал пленуму партии выдвинуть кандидатом в президенты директора совхоза имени Ленина - Павла Грудинина - рассказали члены комитета Валерий Рашкин и Сергей Обухов.
"Зюганов заявил, что не выдвигается и предложил Грудинина. Президиум после двух дней споров согласился рекомендовать Грудинина", - рассказал Обухов. Кандидатура Грудинина - единственная из предложенных, подчеркнули собеседники Русской службы BBC.
Отказ лидера КПРФ идти на выборы мог быть вызван его опасениями не занять даже второе место на выборах, рассказывал ранее Русской службе BBC собеседник, близкий к президентской администрации.
Зюганов традиционно становился вторым после кандидата от власти почти на всех президентских выборах в России с 1996 года. Однако последние социологические опросы показывают, что пока "кандидат номер два" в гонке - лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Напомним, что 6 декабря президент РФ Владимир Путин объявил об участии в выборах президента в четвертый раз. На выборы он пойдет как самовыдвиженец.
О намерении участвовать в президентской гонке объявили соучредитель партии "Яблоко" Григорий Явлинский, журналистка Ксения Собчак и еще две телеведущие - Анфиса Чехова и Катя Гордон, порнозвезда Елена Беркова.
По результатам опроса, который провела российская негосударственная исследовательская организация "Левада-Центр", на выборах президента РФ кандидатуру действующего главы РФ готовы поддержать 61% избирателей.
Теги: Россия, выборы, коммунисты, выборы президента, Геннадий Зюганов
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