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Десять лет тюрьмы из-за вонючих носков: россияне не перестают удивлять (ВИДЕО)

25.12.2017 14:49
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Десять лет тюрьмы из-за вонючих носков: россияне не перестают удивлять (ВИДЕО)

Вонючка не подумал об окружающих

Во время рейса Москва-Калининград 31-летний пассажир решил снять обувь, но не подумал о других людях на борту, сообщает портал «Знай.ua».

Об этом сообщают российские СМИ.

54-летний пассажир сделал соседу замечание по поводу вонючих ног, но тот лишь рассердился. Мужчины ссорились на протяжении всего перелета и продолжили конфликт уже в аэропорту Храброво на парковке.

Спор дошел до такого, что возмущенный неприятным запахом россиянин достал нож и ударил оппонента в грудь. Вонючка пытался защищаться — он подобрал деревянный брусок с гвоздями и пытался бить им нападающего.

В драку вмешалась полиция. Мужчину с вонючими носками госпитализировали. А 54-летнего нападающего задержали. Против него возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», которая предусматривает до 10 лет за решеткой.

 

Источник: https://politeka.net 



Теги: Россия, Донбасс, тюрьма, самолет, носки
 
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