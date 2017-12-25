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Глава МИД России призвал США и КНДР к переговорам
Власти России призвали Северную Корею и США начать переговоры и готовы этому способствовать.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил: «Призываем партнеров сосредоточиться на решении конкретных проблем корейского полуострова на основе переговоров. А для этого контакты с Пхеньяном необходимо не разрывать, а, наоборот, развивать».
Российский министр добавил: «Твердо убеждены, что не только КНДР, но и США, а также их союзникам необходимо воздержаться от любых шагов, способных спровоцировать кризис, и запустить, наконец, переговорный процесс. Россия будет этому всемерно способствовать».
Также, он добавил, что с КНДР налажен механизм консультаций по предложенной Москвой «дорожной карте».
Лавров уточнил: «Со своей стороны стремимся поддерживать их на возможно высоком уровне. Естественно, между нами налажен и механизм консультаций по вопросам реализации российской „дорожной карты“ корейского урегулирования».
Источник: https://donpress.com
Теги: США, Донбасс, переговоры, КНДР
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