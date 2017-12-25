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По окружению Путина готовят новый мощнейший удар: кто пострадает
Белый дом представит перед Конгрессом США специальный «Кремлевский доклад», в котором будет находиться перечень российских чиновников и бизнесменов, близких к властям РФ, пишет Коммерсант.
Об этом заявил бывший главный координатор санкционной политики Госдепартамента США Дэниел Фрид.
«Полагаю, что фигуранты этого перечня не сразу столкнутся с практическими последствиями — например, финансовыми. Тем не менее сам факт попадания в этот список увеличивает риск того, что в будущем против его фигурантов будут введены санкции», — отметил он.
Фрид уверен, что «многие члены Конгресса США хотели бы использовать доклад именно таким образом». С этой целью под санкционный список Соединенных Штатов уже попали несколько человек, близких к Путину.
«Несколько таких людей уже внесены властями США в санкционный список — я говорю, например, о Геннадии Тимченко и Аркадии Ротенберге», — подчеркнул чиновник.
Напомним, в администрации США отмечают наличие конкретного влияния американских санкций против Российской Федерации, в частности, в сфере нефтедобычи. Об этом заявил директор офиса по вопросам контроля за иностранными активами США Джон Смит.
Источник: https://from-ua.com
Теги: политика, США, Донбасс, Путин
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