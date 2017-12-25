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Суд Москвы оправдал сделку Siemens с РФ на поставку газовых турбин в Крым

25.12.2017 12:58
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Суд Москвы оправдал сделку Siemens с РФ на поставку газовых турбин в Крым

Арбитражный суд столицы Российской Федерации во время судового заседания не нашел никаких доказательств лжи при подписании сделки немецкого концерна Siemens с российским предприятием «Технопромэкспортом» на поставку газовых турбин, которые впоследствии оказались в аннексированном Россией Крыму, о чем пишет replyua.net со ссылкой на ТАСС.

Так, в сообщении отмечается, что в суде Москвы не сочли убедительными доводы «Сименс» о том, что в концерне имели неправильное представление о природе и предмете контракта. Издание процитировало постановление суда так: «Доказательства того, что ответчики преднамеренно создали у истцов не соответствующее действительности представление о характере сделки, ее условиях, предмете, личности участников, а также иных обстоятельствах, которые повлияли на решение «Сименс технологии газовых турбин» заключить оспариваемую сделку, не представлены в материалах дела». 

Как известно, ранее Арбитражный суд Москвы отклонил иск «Сименс» в российской компании «Технопромэкспорт» касательно поставок турбин из Германии в аннексированный Крым вопреки санкциям. Также вместе с этим был отклонен и втречный иск «Технопромэкспорта» к немецкому концерну. 

 

Источник: http://replyua.net 



Теги: Россия, Донбасс, суд, Крым
 
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