Суд Москвы оправдал сделку Siemens с РФ на поставку газовых турбин в Крым

25.12.2017 12:58

Арбитражный суд столицы Российской Федерации во время судового заседания не нашел никаких доказательств лжи при подписании сделки немецкого концерна Siemens с российским предприятием «Технопромэкспортом» на поставку газовых турбин, которые впоследствии оказались в аннексированном Россией Крыму, о чем пишет replyua.net со ссылкой на ТАСС.



Так, в сообщении отмечается, что в суде Москвы не сочли убедительными доводы «Сименс» о том, что в концерне имели неправильное представление о природе и предмете контракта. Издание процитировало постановление суда так: «Доказательства того, что ответчики преднамеренно создали у истцов не соответствующее действительности представление о характере сделки, ее условиях, предмете, личности участников, а также иных обстоятельствах, которые повлияли на решение «Сименс технологии газовых турбин» заключить оспариваемую сделку, не представлены в материалах дела».



Как известно, ранее Арбитражный суд Москвы отклонил иск «Сименс» в российской компании «Технопромэкспорт» касательно поставок турбин из Германии в аннексированный Крым вопреки санкциям. Также вместе с этим был отклонен и втречный иск «Технопромэкспорта» к немецкому концерну.

Источник: http://replyua.net