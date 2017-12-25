В России толпа Саакашвили устроила забег на зло Путину. ФОТО

25.12.2017 11:40

В центре сибирского города Томск группа людей в масках с портретом бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили устроила ироническую акцию в ответ на высказывание президента России Владимира Путина.

На недавней пресс-конференции, отвечая на вопрос Ксении Собчак о том, почему Алексею Навальному и представителям оппозиции не дают участвовать в выборах президента, Путин вдруг вспомнил об Украине и экс-руководителе Одесской области Михеиле Саакашвили, пишет "Сибирь.Реалии".

"Уже задавали здесь вопрос про Украину. Вы хотите, чтобы у нас площадям бегали десятки таких Саакашвили? Вот те, кого вы назвали, это Саакашвили в российской редакции. И вы хотите, чтобы такие Саакашвили дестабилизировали ситуацию в стране?" – сказал тогда Путин.

Организатором мероприятия выступил член арт-группы "Сну-сну" Александр Колпаков. Шестеро молодых людей в масках с лицом Михеила Саакашвили несколько раз пересекли сквер в переулке Плеханова.

"Этой акцией мы хотим продемонстрировать абсурд удивительных умственных конструкций, которые возникают в голове нашего национального лидера. Его заявления о том, что "нам не надо, чтобы у нас на улицах бегали Саакашвили", – это отличный пример архаического сознания, склонность лидера проектировать свои собственные страхи на публичную плоскость. Все бы ничего, но нам приходится с этим всем жить. Или отстраненно иронизировать над тем, что происходит у некоторых персонажей в голове", - объяснил Колпаков.

Источник: https://from-ua.com