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В России толпа Саакашвили устроила забег на зло Путину. ФОТО
В центре сибирского города Томск группа людей в масках с портретом бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили устроила ироническую акцию в ответ на высказывание президента России Владимира Путина.
На недавней пресс-конференции, отвечая на вопрос Ксении Собчак о том, почему Алексею Навальному и представителям оппозиции не дают участвовать в выборах президента, Путин вдруг вспомнил об Украине и экс-руководителе Одесской области Михеиле Саакашвили, пишет "Сибирь.Реалии".
"Уже задавали здесь вопрос про Украину. Вы хотите, чтобы у нас площадям бегали десятки таких Саакашвили? Вот те, кого вы назвали, это Саакашвили в российской редакции. И вы хотите, чтобы такие Саакашвили дестабилизировали ситуацию в стране?" – сказал тогда Путин.
Организатором мероприятия выступил член арт-группы "Сну-сну" Александр Колпаков. Шестеро молодых людей в масках с лицом Михеила Саакашвили несколько раз пересекли сквер в переулке Плеханова.
"Этой акцией мы хотим продемонстрировать абсурд удивительных умственных конструкций, которые возникают в голове нашего национального лидера. Его заявления о том, что "нам не надо, чтобы у нас на улицах бегали Саакашвили", – это отличный пример архаического сознания, склонность лидера проектировать свои собственные страхи на публичную плоскость. Все бы ничего, но нам приходится с этим всем жить. Или отстраненно иронизировать над тем, что происходит у некоторых персонажей в голове", - объяснил Колпаков.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Россия, Донбасс, Путин, Саакашвили
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