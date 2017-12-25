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Всю Россию охватит протест: Навальный готовит масштабный бунт
Известный российский оппозиционер Алексей Навальный, которого ЦИК не захотела регистрировать кандидатом в президенты, готовит общероссийский бунт
Об этом политики сообщил у себя в Twitter.
«Да, конечно мы будем устраивать общероссийскую акцию протеста. И мы будем ее тщательно готовить. Она должна быть действительно общероссийской», — заявил он.
При этом конкретных дат он пока не назвал.
Как сообщалось ранее, основная причина, по которой отказали в регистрации Навальному, он якобы не соответствует требованиям федерального закона о выборах президента в России – есть непогашенная судимость по статье 160 УК РФ.
Как пояснял член ЦИК Борис Эбзеев, Навальный был осужден Ленинским районным судом города Кирова на пять лет условно. Сам Навальный напомнил, что доказал сфабрикованность своего приговора в Европейском суде по правам человека.
Источник: Politeka
Теги: Россия, Донбасс, бунт, Навальный
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