В Совфеде России предложили снизить крепость водки

26.12.2017 08:34

Со следующего года русская водка может стать всего 37,5 градусов. Группой сенаторов выдвинуто предложение на законодательном уровне скорректировать крепость водки, при этом снизив "градусность". То есть узаконить объемы содержащегося спирта в напитке до 37,5%.

Сенаторы Сергей Рябухин, Евгений Бушмин и Виталий Шуба предлагают внести поправки в закон "О госрегулировании производства и оборота этилового спирта…" и снизить минимальную крепость водки. Из документа парламентариев следует, что содержание спирта в ней должно составлять от 37,5 до 56%. Такой же минимальный порог указан и в ГОСТе "Водки и водки особые. Общие технические условия". Об этом сообщают "Известия", передает segodnya.ua.

Вступление в силу поправок сенаторов намечено на 1 июля 2018 года. Законопроект парламентариев зарегистрирован в Госдуме 9 декабря. Профильный по этому документу комитет по экономполитике уже рекомендовал поправки к чтению в весеннюю сессию.

Благодаря снижению крепости на уровне закона в России может появиться "новая" водка. У нее будет необычный вкус, считает глава Центра исследований федерального и регионального рынков Вадим Дробиз.

Эта водка позволяет экономить спирт, а себестоимость напитка также изменится за счет меньшего содержания спирта, а значит, и более низкого налогового сбора. Однако полградуса удешевят спиртное несильно — себестоимость пол-литровой бутылки "новой" водки может снизиться примерно на 7 рублей.

Замглавы Роскачества Елена Саратцева согласна, что пониженная крепость спиртного может свидетельствовать об удешевлении производства. Хотя также может быть косвенным признаком фальсификации или применения некачественных спиртов.

Технологи пояснили, что корректировки определения водки на ее производстве не скажутся существенным образом. Крепость можно легко корректировать без дополнительных затрат и сложностей.

Алкогольная продукция крепостью выше 9% — основной источник "алкогольных" акцизов в РФ. Водка — самый популярный спиртной напиток в стране. Он считается традиционно русским. Даже до такой степени, что ее дают детям. К примеру, в Иркутской области России младенец умер от алкогольного отравления. Оказалось, что его мать доливала водку в бутылочку с питьем для 4-месячного малыша.