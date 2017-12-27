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Новые правила трудоустройства иностранцев будут действовать в Польше
В Польше с 2018 года начинают действовать новые правила трудоустройства иностранцев. В частности вводится плата за разрешение на работу в стране, передает УНН со ссылкой на “Польское радио”.
“С нового года в Польше вступят в силу новые правила трудоустройства иностранцев”, — говорится в сообщении.
Отмечено, что заявления о намерении поручить работу иностранцу будут заменены платными разрешениями на сезонную работу, период действия которых не превышает 9 месяцев в течение календарного года. Отсчет времени начинается с момента въезда иностранца в Польшу. Также вводится оплата за такой документ — 30 злотых.
Как сообщает издание, целью внедрения новых правил является, прежде всего, адаптация государственных норм к законодательству Европейского Союза.
Процедура разрешений на сезонную работу будет действовать в полеводстве, садоводстве, туризме и гастрономии.
Как сообщалось ранее, поляки не испытывают угрозы на рынке труда из-за украинцев.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Польша, трудоустройство
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