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Экипажи американских самолетов лишат ночлега и кормежки на российских аэродромах: Кремль нагло "обрушил" ответные санкции на США
Российские власти долго думали, как “симметрично” отметить США на запрет для российской авиации летать над Гавайями и Аляской. Пришли к экстравагантному решению. Об этом сообщает "Диалог.UA", ссылаясь на пресс-службу МИД России.
Об ответных мерах рассказала на брифинге одиозная представительница внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова. Она отметила, что, согласно Договору об открытом небе, американские экипажи самолетов-наблюдателей имеют право отдыхать на российских аэродромах и принимать там пищу. Теперь этих “привилегий” они будут лишены. Однако не на всех аэродромах России, а только на трех из них.
Что это за объекты, рупор МИД не уточнила. Она только уточнила, что Россию на такую “жесткую” меру США вынудили своим недружественным шагом. Стоит отметить, что США приняли решение ограничить полеты российской авиации над Аляской и Гавайями осенью 2017 года. Они пошли на это после того, как россияне не пустили авиацию США в воздушное пространство Калининградской области, нарушив тем самым Договор об открытом небе.
Теги: США, Донбасс, Российская Федерация, МИД, авиация, договор, санкции
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