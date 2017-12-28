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Мощный взрыв в Санкт-Петербурге: появилось видео с реакцией Путина. ВИДЕО
28.12.2017 19:21
Президент России Владимир Путин назвал терактом вчерашний взрыв в супермаркете "Перекресток" в Санкт-Петербурге, сообщает Апостроф.
Видео со словами Путина опубликовано на YouTube.
"Вчера в Санкт-Петербурге был совершен террористический акт, недавно Федеральная служба безопасности пресекла еще одну попытку теракта", - сказал российский президент.
Также он призвал ликвидировать преступников, если они представляют угрозу сотрудникам российских органов безопаности.
Как передает российское издание "Фонтанка", расследование взрыва ведет Следственный комитет РФ. В свою очередь, руководитель ГСУ СК Петербурга Александр Клаус заявил, что дело возбуждено по статье "Покушение на убийство более двух лиц общеопасным способом".
Теги: Донбасс, Путин, Санкт-Петербург, взрыв
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