Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Мощный взрыв в Санкт-Петербурге: появилось видео с реакцией Путина. ВИДЕО

28.12.2017 19:21
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Мощный взрыв в Санкт-Петербурге: появилось видео с реакцией Путина. ВИДЕО

Президент России Владимир Путин назвал терактом вчерашний взрыв в супермаркете "Перекресток" в Санкт-Петербурге, сообщает Апостроф.
Видео со словами Путина опубликовано на YouTube.
"Вчера в Санкт-Петербурге был совершен террористический акт, недавно Федеральная служба безопасности пресекла еще одну попытку теракта", - сказал российский президент.
Также он призвал ликвидировать преступников, если они представляют угрозу сотрудникам российских органов безопаности.
Как передает российское издание "Фонтанка", расследование взрыва ведет Следственный комитет РФ. В свою очередь, руководитель ГСУ СК Петербурга Александр Клаус заявил, что дело возбуждено по статье "Покушение на убийство более двух лиц общеопасным способом".



Теги: Донбасс, Путин, Санкт-Петербург, взрыв
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх