Мощный взрыв в Санкт-Петербурге: появилось видео с реакцией Путина. ВИДЕО

28.12.2017 19:21

Президент России Владимир Путин назвал терактом вчерашний взрыв в супермаркете "Перекресток" в Санкт-Петербурге, сообщает Апостроф.

Видео со словами Путина опубликовано на YouTube.

"Вчера в Санкт-Петербурге был совершен террористический акт, недавно Федеральная служба безопасности пресекла еще одну попытку теракта", - сказал российский президент.

Также он призвал ликвидировать преступников, если они представляют угрозу сотрудникам российских органов безопаности.

Как передает российское издание "Фонтанка", расследование взрыва ведет Следственный комитет РФ. В свою очередь, руководитель ГСУ СК Петербурга Александр Клаус заявил, что дело возбуждено по статье "Покушение на убийство более двух лиц общеопасным способом".