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Песков рассказал, когда Россия снова начнет "дружить с США"

28.12.2017 21:26
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Песков рассказал, когда Россия снова начнет "дружить с США"

Пресс-секретарь российского президента констатировал, что тесного сотрудничества между государствами по урегулированию сирийского военного конфликта нет и не предвидится. “К сожалению, тесного сотрудничества между Россией и США по Сирии никогда не было, поэтому в этом случае здесь нечему рушиться”, - сообщил Песков 28 декабря, в четверг, передает "LigaNews".

В комментариях российским СМИ Дмитрий Песков выразил надежду , что нынешние каналы обмена информацией между двумя странами будут “продолжать свою работу”. “Для сотрудничества в сирийском урегулировании необходима политическая воля, а сейчас такого сотрудничества нет”, -посетовал пресс-секретарь российского президента.
Между тем, в другом военном конфликте со своим участием российское руководство совсем не настроено на конструктивное сотрудничество - Кремль ничего не хочет слышать об обмене украинских граждан, незаконно удерживаемых в российских тюрьмах.



Теги: США, Донбасс, Российская Федерация, Сирия, дружба, Песков
 
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