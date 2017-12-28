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Путин собрался вводить чрезвычайное положение в РФ - Федоров
Ситуация с подготовкой терактов в России и с последним взрывом в Санкт-Петербурге может свидетельствовать о том, что Кремль может готовиться к введению чрезвычайного положения.
Такое мнение "Обозревателю" высказал российский военно-политический эксперт, живущий в Праге, Юрий Федоров.
"Тут есть над чем подумать. Все это выглядит довольно подозрительно, потому что ситуация в стране довольно сложная", - заметил он.
В этом контексте эксперт обратил внимание на ряд событий в политической жизни страны. В частности, на отказ в регистрации оппозиционера Алексея Навального в качестве кандидата в президенты России. "Это, естественно, вызывает, как минимум, недовольство в среде его сторонников, и не понятно, чем это может закончиться", - сказал Федоров.
Далее – "появилась совершенно новая политическая фигура – Ксения Собчак, которая выступает с довольно резкой критикой власти и в том числе Путина лично. Совершенно не понятно, является ли эта претендентка на пост президента кремлевским проектом или ее появление на политической арене произошло как-то иначе. Тем не менее, ясно, что в стране не так все спокойно, как хотелось бы президенту", - убежден эксперт.
Он также обратил внимание на то, что в нейтральных российских СМИ, "которые стараются понравиться всем, вроде "Эха Москвы", "появляются очень жесткие оценки экономической ситуации в России". "Совершенно открыто говорится о деградации экономики, в том числе связанной с войной против Украины и, соответственно, санкциями Запада".
По мнению Федорова, "это тоже свидетельствует о том, что определенные сегменты российской правящей элиты недовольны Путиным, хотя и не понимают, что можно сделать, чтобы не допустить его перевыборы".
Таким образом, "ситуация с подготовкой терактов и с последним взрывом может свидетельствовать о том, что Кремль в качестве одного из возможных вариантов готовится к введению чрезвычайного положения и отмене выборов", - сделал вывод эксперт.
Отвечая на вопрос "Обозревателя", зачем Кремлю может понадобиться ЧП, Федоров пояснил: "Если будет введено чрезвычайное положение, можно отменить либо отложить выборы, либо ввести официальную цензуру в СМИ, какие-то СМИ можно будет закрыть. Можно вводить всякого рода ограничения на массовые мероприятия, митинги, акции протеста и так далее".
Он признал: "Фактически сейчас тоже все эти ограничения действуют, но они неконституционные. Власти, особенно в провинции, часто действуют вопреки законам и вопреки конституции. Введение чрезвычайного положения может в некотором смысле изменить эту ситуацию и "на законных основаниях" прекратить всю оппозиционную деятельность".
"Для этого потребуется еще пара-тройка взрывов?" - спросил "Обозреватель". "Да, конечно. Я не хочу показаться циничным, но в результате взрыва в этом супермаркете погибших не было, 13 пострадавших. Это не впечатляет российскую публику, которая привыкла к такого рода ситуациям. А если будет гораздо более серьезный теракт с гораздо более массовыми пострадавшими, тогда это может произвести впечатление, тогда у властей появится, по крайней мере, пропагандистский выигрышный повод для того чтобы вводить ЧП".
"Не случайно Путин заявил о том, что это теракт прежде, чем об этом сказали следственные органы, которые и должны определить, что это такое. Должны быть проведены всякого рода следственные действия. Но если президент в России сказал, что это теракт, тогда это теракт. От этого уже никуда не деться. Все это тревожно", - резюмировал эксперт.
Теги: Донбасс, Путин, Российская Федерация, чрезвычайное положение
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