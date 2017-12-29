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Кремль об отношениях с США: Разочарование года
Дмитрий Песков по-прежнему находится в недоумении из-за "антироссийской истерии" в Вашингтоне.
Нынешнее состояние отношений между Россией и США можно назвать главным разочарование 2017 года. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс.
"Вполне можно", – сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
"Конечно, российско-американские отношения и та позиция, которую занимает Вашингтон в отношении нашей страны, не может не вызывать сожаление", – добавил Песков.
Также его просили о том, какими по оценке Кремля являются главные достижения и главные разочарования уходящего года.
Песков затруднился сразу ответить на этот вопрос, отметив, что сложно выделить одно главное достижение и главную неудачу. Но позже в этом контексте он напомнил о сложностях в реализации Минских договоренностей по Украине.
"Можно только выразить сожаление в связи с тем, что по-прежнему в зависшем состоянии находятся Минские договоренности. По-прежнему не удалось продвинуться в плане их реализации. Вы знаете нашу позицию, почему мы буксуем в плане реализации Минских договоренностей, по чьей вине и с чьим нежеланием", – сказал Песков.
Он также отметил, что расследование США по так называемому "российскому досье", связанному с обвинениями во вмешательстве в американские выборы, вызывает в Москве недоумение и наносит ущерб двусторонним отношениям.
"Мы неоднократно излагали свое мнение по поводу антироссийской истерии, которая раздувается, разжигается и поддерживается в США, – сказал Песков. – Мы по-прежнему находимся в недоумении в связи с продолжающимся расследованием. Это, конечно, внутреннее дело США, но в данном случае это, конечно, наносит урон двусторонним отношениям, и мы сожалеем в этой связи".
Россия хотела бы установления добрых и взаимовыгодных отношений и с европейскими странами, и США, добавил пресс-секретарь президента РФ.
Вместе с тем Песков отметил, что "как говорится, танго нужно танцевать вдвоем".
Как сообщал Корреспондент.net, ранее Россия обвинила США в "русофобии", из-за решения Вашингтона предоставить оружие Украине.
Теги: США, Донбасс, разочарование, Кремль
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