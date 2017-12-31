Иран охватили протесты

31.12.2017 07:15

В нескольких крупных городах Ирана проходят антиправительственные протесты. За последние трое суток арестованы десятки человек, есть информация о гибели двух демонстрантов, пишет Reuters.



Волна антиправительственных демонстраций, вызванная, в частности, недовольством экономическими трудностями и коррупцией, стала самой крупной с 2009 года, когда в стране произошли беспорядки, последовавшие за спорным переизбранием тогдашнего президента Махмуда Ахмадинежада.



Субботние протесты совпали с организованными государством митингами в поддержку действующей власти и приуроченными к восьмой годовщине подавления протестов 2009 года, отмечает Reuters.



Проправительственные митинги проводились в 1200 городах и поселках, сообщает государственное телевидение.



В то же время антиправительственные демонстрации прошли в ряде городов и в Тегеране, где протестующие столкнулись и побили камнями силовиков около Тегеранского университета.



На видео из города Доруд, опубликованном в социальных сетях, видно двух молодых людей, которые лежат неподвижно на земле, залитые кровью, а голос за кадром говорит, что они были застрелены полицией.



Как отмечает агентство эта видеозапись, как и другие, опубликованные во время нынешней волны протеста, не может быть немедленно проверена.

Демонстранты скандируют: "Смерть диктатору", имея в виду верховного лидера Аятолу Али Хаменеи.



Известно, что захвачены некоторые админздания, а некоторые – сожжены.