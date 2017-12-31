Прогноз от Bloomberg: нефть упадет в сцене, а Путин передаст власть

31.12.2017 16:44

Прогноз агентства Bloomberg предрекает конец нефтяной эры и уход окопавшегося в Кремле Владимира Путина.



Согласно выпущенному агентством Bloomberg справочнику, в ближайшее десятилетие человечество может столкнуться с такими сценариями, как завершение нефтяной эры, начатая Китаем торговая война и т.д. В одном из сценариев Bloomberg прочит замену бензинового топлива автомобилей электричеством. Это приведет к краху нефтяной отрасли, резкому удешевлению электрокаров и шокам для нефтяных экономик.



Благодаря прорывным технологиям делать электромобили стало гораздо дешевле. Это за несколько лет приводит к резкому снижению спроса на нефть — уже к 2021 году она дешевеет до $20 за баррель. Особенно сильно это бьет по Саудовской Аравии и России. К 2024 году на фоне нестабильности в стране Путин уходит в отставку и передает власть нынешней главе Центробанка Набиуллиной (к этому моменту баррель стоит уже $10). К 2028 году она будет пытаться "предотвратить распад России", в 2028 году ОПЕК распадается, мировой нефтяной сектор сталкивается с чередой банкротств, а Путин в течение нескольких лет не будет появляться на публике, говорится в материале Bloomberg.