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В Чехии появилась "донбасская елка"
31.12.2017 18:46
В Чехии новогоднюю елку нарядили в цвета украинского флага. Ее украсили самодельными игрушками в виде снежинок с названиями оккупированных городов Донбасса.
"Прага. Главный собор в Чехии - собор Святого Вита. Рождественская елка в цвета украинского флага. Вместо украшений - названия городов в Донбассе, оккупированных Россией. Спасибо за вашу поддержку! Они будут освобождены. Слава Украине! С Новым Годом!" - написал в своем Twitter украинский посол в Чехии Евгений Перебийнис.
Новый 2018 год наступил уже в нескольких странах - Новой Зеландии, Австралии, некоторых городах России. Последним в 2018-й год войдет американский остров Самоа. Там Новый год наступит тогда, когда в Киеве будет 13:00 1 января.
Теги: Донбасс, Чехия, новый год, елка, оккупация
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