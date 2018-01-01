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Американке пришел счет за свет на 280 миллиардов долларов

01.01.2018 10:50
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Американке пришел счет за свет на 280 миллиардов долларов

Женщина подумала, что переборщила с новогодними огнями

Американке Мэри Хоромански, проживающей в городе Эри (штат Пенсильвания, США), пришел ошибочный счет за электричество в размере 284 миллиардов долларов.

"У меня глаза полезли на лоб. Мы зажигали рождественские огни, и я подумала, не зажгли ли мы их неправильно", – отметила Хоромански.

Согласно квитанции, она должна была погасить долг до ноября 2018 года. Первый платеж приходился на декабрь 2017 года и составлял более 28 тысяч долларов. 

Позднее Хоромански удалось доказать электрической компании, что она должна ей куда меньшую сумму. После признания компанией ошибки выяснилось, что женщина должна заплатить примерно 284 доллара.

 

Источник: https://www.segodnya.ua 

 



Теги: США, Донбасс, ошибка, электроэнергия
 
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